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Engelli Sağlık Raporları Üzerinden Dolandırıcılık Ağı Çökertildi

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Bilecik'te engelli sağlık kurulu raporları üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. 10 ilde yapılan operasyonlarda 42 kişi hakkında işlem yapıldı, 7 kişi tutuklandı.

Engelli sağlık kurulu raporu alınmasına aracılık eden dolandırıcılık ağı çökertildi

Polis 10 ilde operasyon yaptı, 42 kişi hakkında işlem yapıldı, 7 kişi tutuklandı

BİLECİK - Bilecik'te engelli sağlık kurulu raporları üzerinden dolandırıcılık yaparak kazanç sağlayan ağ çökertildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen 7 aylık soruşturma kapsamında, engelli sağlık kurulu raporları üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen bir dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Soruşturma çerçevesinde Bilecik merkezli Bursa, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Ankara, Eskişehir, 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Engelli sağlık kurulu raporu alınmasına aracılık eden 1 organizatör ile 7 kişi rapor alımına yardımcı olan, 1 kişi banka hesabı temin eden ve 33 kişi sahte rapor alan toplam 42 kişi hakkında işlem yapıldı.

8 Şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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