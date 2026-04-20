Engelleri aşarak Kuran-ı Kerim'i öğrendiler

Erzurum İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, işitme engelli öğrenciler için düzenlediği kahvaltı programında, Kuran-ı Kerim eğitimi alan öğrencilere başarı ödülleri verdi. Program, öğrencilerin sosyal bir ortamda bir araya gelmesine ve yürütülen projelerin tanıtımına katkı sağladı.

Erzurum İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, engelleri aşarak Kuran-ı Kerim'i öğrenen işitme engelli öğrenciler için özel bir organizasyon düzenledi.

Düzenlenen kahvaltı programı, hem öğrencilerin sosyalleşmesine imkan sağladı hem de yürütülen faaliyetlerin tanıtımı için bir platform oluşturdu. Program kapsamında, Engelli Koordinatörlüğü tarafından yürütülen projeler ve işaret dili eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İşaret diliyle Kur'an eğitimi alan ve bu yolda üç yıldır azimle devam eden öğrencilere, başarılarından dolayı çeşitli hediyeler verildi.

Programa; İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Şube Müdürü Rasim Kasapoğlu ve Engelli Koordinatörü Ela Aydın katıldı. İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve beraberindeki heyet, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların azminin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı. Kursiyerlerin yüzlerindeki mutluluğun dikkat çektiği program, çekilen hatıra fotoğrafları ve hediye töreninin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
