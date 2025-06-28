Engelli Kedi Sahibi Acılı Anneye Teslim Edildi

Engelli Kedi Sahibi Acılı Anneye Teslim Edildi
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Gaziantep'te şüpheli bir şekilde ölen Emel Akbaş Bayhan'ın annesi Muazzez Akbaş, kızının engelli kedileri Gofret ve Çörek'e kavuştu. Emniyet yetkilileri, anneye kedileri teslim ederek duygusal anlara sahne oldu.

Gaziantep'te şüpheli şekilde ölen Emel Akbaş Bayhan'ın engelli 2 kedisi, acılı annenin isteğini üzerine emniyet yetkilileri tarafından olayın yaşandığı evden alınarak teslim edildi.

Gaziantep'te Emel Akbaş Bayhan'ın şüpheli şekilde ölümünün ardından anne Muazzez Akbaş, kızının engelli 2 kedisinin kendisine teslim edilmesi için İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'a çağrıda bulundu. Yapılan çağrının ardından harekete geçen emniyet müdürlüğü yetkilileri Gofret ve Çörek adlı engelli kedileri alarak acılı anneye teslim etti.

Kedileri karşısında görünce gözyaşlarını tutamayan acılı anne Muazzez Akbaş, kendisine kedileri getiren emniyet mensuplarına defalarca teşekkür ederek, "Bu kedilerde çocuğumun, kınalı kuzumun, biricik evladımın kokusunu hissediyorum. Allah sizden razı olsun. Kızımın olayını da en kısa zamanda aydınlatacağınıza ve kızımın ölümüne neden olanların cezalarını çekeceğine inanıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Emniyet Müdürümüz Celal Özcan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değirmesin" dedi.

Kızından hatıra kalan Gofret ve Çörek isimli kedilere sarılarak koklayan acılı anne göz yaşlarını tutamayarak, "Bunlar Emelimin bana hatıraları" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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