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Engelli Hakları ve Toplumsal Duyarlılık Vurgusu

Engelli Hakları ve Toplumsal Duyarlılık Vurgusu
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Altıntaş, engelli bireylerin sağlık, sosyal yaşam ve istihdam hakları hakkında konuşarak, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğine değindi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekti.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Kiraz Çiçekleri Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Altıntaş, "Çağdaş toplumların en önemli özelliklerinden biri, toplumdaki engelli yurttaşlara sahip çıkmalarıdır" dedi.

Başkan Altıntaş, Engeli olan insanların sağlık, sosyal yaşam ve istihdam gibi sosyal hizmetlerden tam bir şekilde yararlanmaları onların en temel hakları olduğunu söyledi.

"Bir insanın engelli olması o insanın tercihi değildir" diyen Dernek Başkanı Abdullah Altıntaş, "Unutmamalıyız ki, engelli olmak doğuştan olduğu gibi sonradan da herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu gerçekleşebilecek bir durumdur. Bu noktada engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için devletle birlikte toplumun bütün kesimlerinin ortak hareket ederek gerekli çözümlerin üretilmesi sağlanmalıdır. Unutmayalım ki, her sağlıklı insan engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızı ötekileştiren ve onları eve hapseden çağdışı anlayışı reddediyorum. Tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlar, toplumumuzun engelli vatandaşlarımızla İlgili meselelerdeki duyarlılığın artmasına vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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