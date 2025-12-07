Haberler

Engelleri doğa ile aştılar

Engelleri doğa ile aştılar
Güncelleme:
Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi ve Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü, 'Engelleri Doğa ile Aşıyoruz' projesi kapsamında engelli gençlerle birlikte doğada eğlenceli bir gün geçirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, engelli gençlerle birlikte doğada unutulmaz bir gün yaşadı. Vali Çiftçi, engelli çocukları da yanına alarak off-road aracıyla sürüş yaptı.

Erzurum'da "Engelleri Doğa ile Aşıyoruz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir etkinliğe imza atıldı. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda başlayan etkinlik, Yakutiye ilçesi Kalor Tepesi mesire alanında devam etti. Vali Mustafa Çiftçi ve Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü üyelerinin de katıldığı etkinlikte, engelli gençler unutulmaz anlar yaşadı.

Engelli gençlerle birlikte off-road aracıyla tur atan Vali Çiftçi, engelli vatandaşlara farklı bir gün yaşatmak istediklerini vurgulayarak, "Programda birçok farklı etkinlik yapıldı. Eğlenceli ve hareketli oyunlar oldu. Off-road araçlarıyla onları gezdirme imkanı verildi. Erzurum'un tanıtımıyla ilgili de benzeri etkinliklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise, "Güzel bir etkinlik oldu. Engelli kardeşlerimizle birlikte doğada olmak, onlara farklı bir gün yaşatmak bizleri de mutlu etti. Böylece hep birlikte engelleri aşıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan engelli bireyler de mutluluklarını ve heyecanlarını dile getirdiler. 112 ve UMKE ekiplerinin de eşlik ettiği programda çuval ve ip çekme yarışı yapıldı, engelli bireyler off-road araçlarına bindi. Programın bitişinde katılımcılara sucuk ekmek ikramı yapıldı, çocuklara oyuncak hediye edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
