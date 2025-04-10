Engelli Genç Kızın Polis Haftası Kutlamasında Yardımseverlik

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 4 ay önceki doğum gününde kendisine pasta ile sürpriz yapan polislerin yanına giderek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamak isterken akülü tekerlekli sandalyesinin şarjı biten bedensel engelli Enise'nin yardımına polisler yetişti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki bedensel engelli Enise Akhamur, kendisine doğum gününde pasta ile sürpriz yapan polislerin yanına gidip 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamak için akülü tekerlekli sandalyesine bindi. Babası Gani Akhamur ile birlikte evden çıkan Enise, sokakta ilerlediği sırada tekerlekli sandalyesinin akü şarjı bitti.

Akülü tekerlekli sandalye ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidemeyeceğini anlayan Enise, polis ağabeylerinden yardım istedi. Genç kızın Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Enise ile babasını araca bindirip emniyete götürdü. Kapıda tekerlekli sandalyeye alınan Enise, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Sakallı'yı ziyaret etti. Emniyet müdürüne çiçek veren Enise, daha sonra odaları gezip görevi başındaki polislerin haftasını kutladı.

Polislerin gelip yardım ettiğini söyleyen Enise'nin babası Gani Akhamur, "Polis haftası olduğu için Enise gitmek istiyordu. Tekerlekli sandalye ile gidemiyordu. Allah razı olsun, polisler gelip onu götürdü. Çok ilgilendiler" diye konuştu.

Polisler doğum günü sürprizi yapmıştı

Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler, 3 Ocak'ta engelli Enise Akhamur'a doğum günü sürprizi yapmıştı. Yanlarına aldıkları pasta ile genç kızın Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kapıda mumları yakıp içeri girmiş ve 'İyi ki doğdun Enise' diyerek doğum gününü kutlamıştı. Polisleri karşısında gören genç kız ise büyük bir heyecan ve mutluluk yaşamıştı. - ŞANLIURFA