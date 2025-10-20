Haberler

Engelli Genç Kıza Akülü Sandalye Hediye Edildi

Engelli Genç Kıza Akülü Sandalye Hediye Edildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, engelli genç Nurcan Atabey'e Ankara'dan gelen polis memuru Mustafa Şahin tarafından akülü sandalye hediye edildi. 'Gönüllere Dokunma Projesi' kapsamında gerçekleşen bu yardım, genç kızın hayalini gerçek kıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan engelli genç kıza, Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin tarafından "Gönüllere Dokunma Projesi" kapsamında akülü sandalye hediye edildi.

Cizre'de ikamet eden 21 yaşındaki Nurcan Atabey, "Gönüllere Dokunma Projesi" aracılığıyla uzun zamandır hayalini kurduğu akülü sandalyeye kavuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Şahin, proje kapsamında Şırnak'a ulaştırdığı akülü sandalyeyle Atabey'in yüzünü güldürdü. Polis memuru Mustafa Şahin, projenin amacı hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye geneli gönüllere dokunma projemizle Allah nasip ederse bugünkü ilimiz Şırnak. Bu bölgede yaşayan uzun süredir güneşi görmek isteyen Nurcan kardeşime ulaştık. Ona bir akülü sandalye hediye ederek onun gönlüne dokunmaya çalıştık. Hep bunu derim, hiçbir engelli ihtiyat sahibi değildir. Çünkü her insan bir engelli adayıdır. Bunun için çevrenize kötülük yapmak istiyorsanız herkese iyiliği bulaştırın. Ne güzel demişler, iyilik iyidir" dedi.

Proje gönüllülerinden Serdar Gökçe ise "Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin abimizin destekleriyle bölgemizde özellikle Şırnak yöresinde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii bu vesileyle Mustafa şahin ağabeyimizin destekleriyle akülü sandalye ihtiyacı olan kardeşimize şu an akülü sandalyemizi hediye ettik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sadece burada değil, ülkemizin 81 ilinde böyle sosyal sorumluluk projelerinde var olan Mustafa Şahin abimizi sonsuz şükranlarımızı Şırnak ilimizden gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nurcan Atabey'in babası Hakim Atabey de "Mustafa Şahin ağabeyimizin bu gönderdiği akülü araba için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Böyle insanlarımız hep var olsunlar. Siz hep var olun sonsuz teşekkürlerimi sunar" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
