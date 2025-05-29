Engelli Bireylerin Hakları Konusunda Söyleşi Düzenlendi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından engelli bireylerin hakları üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte, evde bakım hizmetleri, engelli aylığı, özel eğitim süreçleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin haklarının anlatıldığı söyleşi düzenlendi.
Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen 'Türkiye Aile Yılı Engelli Hakları' söyleşisinde engelli bireylere evde bakım hizmeti, E KPSS, engelli aylığı, evde sağlık hizmetleri, özel eğitim süreçleri, malulen emeklilik, ÖTV indirimi konularında sunumlar yapıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel