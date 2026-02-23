Erzurum'da engelli bireyler için 'Sen bildir, biz aşalım' projesi başlatıldı

Erzurum'da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, hak mahrumiyetlerinin önüne geçmek ve toplumsal entegrasyonu güçlendirmek amacıyla Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi ile Doğu Anadolu Erzurum Muhtarlar Derneği arasında örnek bir iş birliği protokolü hayata geçirildi.

"Sen bildir, biz aşalım; hayatı birlikte paylaşalım" sloganıyla başlatılan proje, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmanın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Proje kapsamında ilk etapta Doğu Anadolu Erzurum Muhtarlar Derneği bünyesindeki 63 mahallede pilot uygulama başlatılacak. Çalışmayla engellilik nedenleri, engel grupları ve demografik yapıların analiz edilmesi, engelli bireylerin sosyo-ekonomik durumlarının tespit edilmesi, hak temelli bilgilendirme çalışmalarıyla yasal imkanlardan azami ölçüde yararlanmalarının sağlanması ve protez-ortez, rehabilitasyon, eğitim ile istihdam gibi temel ihtiyaçların mahalle bazlı belirlenmesi hedefleniyor.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, yıllardır sahada hak temelli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, kurumsal olarak her haneye ulaşmanın zorluklarına dikkat çekti.

Efe, muhtarlarla kurulan iş birliğinin bu noktada büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Muhtarlarımızla kurduğumuz bu köprü sayesinde ulaşamadığımız tek bir engelli birey dahi kalmaması adına önemli bir adım atmış olduk" dedi.

Doğu Anadolu Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Demir ise mahalle statüsüne geçen köylerde her hanenin durumunu en iyi bilen birimlerin muhtarlıklar olduğunu vurguladı.

Demir, "Sahadaki bu bilgi birikimini Türkiye Sakatlar Derneği'nin engelliler konusundaki tecrübesiyle birleştiriyoruz. Çözüm noktasında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

Pilot uygulamadan elde edilecek sonuçların olumlu olması halinde projenin Erzurum genelindeki tüm muhtarlıklara yaygınlaştırılması planlanıyor. Proje sonunda elde edilecek verilerin, yerel yönetimlerin engelli politikalarına yön vermesi ve daha kapsayıcı sosyal hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı