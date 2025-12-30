Engelli bireylerin sorunları Erzurum'da konuşuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli illerinin katılımıyla gerçekleştirilen Bölge İstişare Toplantısı, Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla düzenlendi.

Program öncesinde bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayelerinde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmanın, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal hayata etkin katılımını güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Karşılaşılan sorunlara kalıcı, makul ve insan odaklı çözümler üretmenin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sadece masa başı bir komisyon olmadıklarını ve komisyonun tek bir konuyu inceleyen bir komisyon olmadığını ifade ederek, "Komisyon hakikaten çalışma alanı itibariyle çok geniş bir komisyon. ve 86 milyonu ilgilendiren toplumsal hassasiyeti yüksek bir o yüzden komisyon olarak ilk günden itibaren hem sahadayız hem masadayız. ve bunun gereği olarak da vatandaşlarımızla irtibat, sivil topluma yüz yüze birebir görüşme ve bu konularla ilgili tüm kamu kurumu kuruluşlarla, özel sektörle, eğitimden istihdama, istihdamdan sağlığa, fiziksel altyapıya, spora, kültüre, sanata, medyaya ne gerekiyorsa bu konunun tüm bileşenleriyle bir iş birliği halindeyiz Nasıl bir iş birliği? Öncelikle bilgiye yönelik olarak. Ne bilgisi? Sahanın gerçek durumuna yönelik ve gerçek fotoğraf gerçek fotoğrafla birlikte bundan sonraki sürecin yol haritası. Amacımız bu. ve hiç bir ayrım yapmadan herkesle buluşuyoruz. Herkesi dinliyoruz. Herkes derdini ifade ediyor. Herkes fikrini söylüyor. Çözüm önerisini aktarıyor. ve bunu da herkes deniyor. Ortak akıl toplantıları. Erzurum'daki Anadolu Bölgesi toplantısı bu şekilde gerçekleşiyor. ve bundan önce Karadeniz'den tüm Karadeniz'i bir araya getirdik. Sonrasında deprem bölgesi on bir il. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, İstanbul ayrı bir başlıkla değerlendirdik. ve Doğu Anadolu'yu böylesine soğuk bir günde karlı bir ortamda ciddi hava şartları altında gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti engelliler noktasında çok büyük hamle yaptı" dedi.

Toplantı kapsamında bölge illerinden gelen katılımcılar, engelli bireylerin eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaşırken; yapılan değerlendirmelerin engelsiz Türkiye hedefine önemli katkılar sunması temenni edildi. - ERZURUM