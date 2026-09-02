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Mardinli Tamirciden Bitlis'te Azim Öyküsü

Mardinli Tamirciden Bitlis'te Azim Öyküsü
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Akülü sandalyesi bozulan engelli yazar için Mardin'den Bitlis'e giden tamirci Hakkı Avcı, burnuyla kitap yazan ve üniversite kazanan Mehmet Cüneyt Temizel'in hayatından etkilendi. Sandalyeyi tamir eden Avcı, Temizel'in azmini herkesin örnek alması gerektiğini söyledi.

Mardin'den Bitlis'e bozulan akülü tekerlekli sandalye için yola çıkan tamirci Hakkı Avcı, burnuyla kitap yazıp üniversite kazanan Mehmet Cüneyt Temizel'in azmine hayran kaldı.

Temizel'in akülü tekerlekli sandalyesinin bozulduğunu öğrenen Avcı, yardım çağrısına kayıtsız kalmayarak kendi imkanlarıyla Mardin'den Bitlis'e gitti. Temizel'in sandalyesini tamir eden Avcı, burada karşılaştığı hayat hikayesi karşısında büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Ellerini kullanamayan Mehmet Cüneyt Temizel'in burnuyla telefon ekranına dokunarak şiir, hikaye ve kitap yazdığını öğrenen Avcı, Temizel'in azminden etkilendi. Hakkı Avcı, Temizel'in yardım çağrısı üzerine çıktığı yolculukta karşılaştığı hikayeden çok etkilendiğini belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Akülü tekerlekli sandalyeleri ücretsiz tamir ediyorum. Engelli bir kardeşimizden, Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yenidoğan köyünden sosyal medya aracılığıyla mesaj aldım. Kendisini ve yaşadığı durumu dinledikten sonra kendi imkanlarımla Bitlis'e gitmeye karar verdim. Ancak oraya gittiğimde maalesef bambaşka bir hikayeyle karşılaştım. Tekerlekli sandalyesini tamir ettim."

Temizel'in yazdığı kitapları da gösteren Avcı, "Bu kardeşimizin yazdığı kitaplar da burada. Herkesin bu kitapları okumasını ve onun hikayesini bilmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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