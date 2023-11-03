Engel Tanımayan Kadınlar El Sanatları Sergisi büyük beğeni topladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki 'Engel Tanımayan Kadınlar El Sanatları' sergisinde özel bireyler ile bir araya geldi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel temayla ziyaretçilerin beğenisine sunulan Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği'nin (BİEYDER), sergideki çalışmalarını inceleyen Vali Aygöl ve Başkan Subaşı, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek çalışmaları inceledi. Sergiye katkı sağlayan vatandaşlar ile fotoğraf çektiren Vali Aygöl, "Sosyal sorumluluk bilinciyle engelli bireylerin hayat mücadelelerinde yanlarında olmak, onların önündeki engelleri kaldırmak, onları üretkenliğe ve hayattan tat almaya teşvik etmek adına yapılan her çalışmaya destek vereceğiz" ifadelerini kullandı. El emeği ile yapılan Mustafa Kemal Atatürk eserini görme engelli bir kadın vatandaş Başkan Subaşı'na hediye etti. Hediye karşısında mutluluğunu dile getiren Başkan Subaşı, "Aldığım hediye beni çok mutlu etti. Harika bir eser. Burada yapılan her şey eşsiz. Bana hediye edilen Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tablosu karşısında Çiğdem Kocaman'a teşekkürlerimi sunuyorum. Empati, sevgi ve dayanışmanın hakim olduğu engelsiz bir toplum için hep birlikte daha güçlü bir Bilecik inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK