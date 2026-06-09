En mutlu gününde ismini aldığı şehit amcasını unutmadı

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve hayatını Fadime Kara ile birleştiren Hasan Hüseyin Üngör, en mutlu gününde 2001 yılında şehit olan ve ismini aldığı amcasının kabrini ziyaret etti.

Seyitgazi ilçesinin Ayvalı mahallesinde şehit Kamil Üngör'ün yeğeni Hasan Hüseyin ile Fadime Üngör, yapılan düğünle dünya evine girdiler. 14 Nisan 2001 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde teröristlerin hain pususunda hayatını kaybeden Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün şehadetinden sonra dünyaya gelen ve ailesi tarafından ismi verilen Kamil Üngör, amcasını unutmadı. Gelin alma töreninde konvoyla beraber Ayvalı Mahallesindeki şehitliğe gelen yeni çift, şehitlikte bulunan şehit Kamil Üngör'ün mezarı başında aile büyükleri ile beraber Fatiha okuyup dua ettiler. Duygusal anların yaşandığı anlarda şehit babası Mehmet Üngör gözyaşlarına hakim olamadı.

Damat Hasan Hüseyin Üngör; "Burada olmasını çok isterdim, yanımda olmasını ama biz yanındayız" diye belirtti. Şehit kardeşi Ahmet Üngör "Kardeşimin yanında olmak isterdim sözün bittiği yerdeyiz. Vatan sağ olsun derim" diye belirtti. Damadın annesi Hatice Üngör ise "Mekanı cennet olsun. Allah'ın takdiri, iyi yerlerde olduğunu biliyoruz" dedi.

Başta Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin olmak üzere birçok davetli Üngör ailesini bu mutlu gününde yalnız bırakmadılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı