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EMŞAV Samsun'da şehitleri andı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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EMŞAV Samsun'da şehitleri andı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından başlatılan ve 19 yıldır aralıksız sürdürülen şehitleri anma programının 222.'si gerçekleştirildi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından başlatılan ve 19 yıldır aralıksız sürdürülen şehitleri anma programının 222.'si gerçekleştirildi.

EMŞAV'ın 19 yıldır aralıksız sürdürdüğü şehitleri anma programı, bu kez Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlendi. Programa Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri, emniyet teşkilatı mensupları ve şehit aileleri ile yakınları katıldı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Program sonunda konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, öncelikle yakın tarihte şehit olan polis Lütfi Çelik, polis Sevkan Yavuz ve tüm şehitler için düzenlenen bu mevlitte emeği geçen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığına teşekkürlerini ileterek şehitleri rahmetle andı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şükrü Yıldırım Çarşamba Samsun Yerel Haberler

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