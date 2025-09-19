EMŞAV Başkanı Hayrettin Aydın'dan Gaziler Günü Mesajı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Hayrettin Aydın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Aydın mesajında şunları kaydetti; "Her ne koşulda olursa olsun, kendini bu Vatanın bağımsızlığı için bir mücadeleye adamış ve yeri geldiğinde kendini feda edip Şehit olmuş veya Gazi olmuş, ne yaparsak yapalım yaptıkları fedakarlıklarla borcunu ödeyemeyeceğimiz Şehit ve Gazilerimizin her zaman yerleri başımızın üstündedir.

Bu Vatan için canını feda etmiş tüm Şehitlerimize ve hayatta olmayan Gazilerimize Rabbimden rahmet diler, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim. Başımızın tacı Şehit ve Gazi Ailelerimize Sevgi ve Saygılarımı sunarım. Gaziler gününüz kutlu olsun." - ERZURUM