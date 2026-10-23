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EMŞAV binası törenle hizmete açıldı

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EMŞAV binası törenle hizmete açıldı
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından hazırlanan vakıf binası Emniyet Müdürü Murat Mutlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından hazırlanan vakıf binası Emniyet Müdürü Murat Mutlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

EMŞAV Diyarbakır İl Başkanı Gazi Mehmet Terlemez ve heyeti tarafından Sur ilçesinde dizayn edilen yeni hizmet binası Diyarbakır Emniyet Müdürü Murat Mutlu, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve şehit yakınları ile gazilerin katılımıyla hizmete açıldı. Törenle hizmete açılan vakıf binası açılışında kısa bir açıklama yapan EMŞAV Diyarbakır İl Başkanı Gazi Mehmet Terlemez amaçlarının şehit yakınları ve gazilere en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Kurdele kesiminin ardından Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve beraberindeki heyet binayı gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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