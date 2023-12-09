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EMŞAV Başkanı Çil'den Vali Aksoy'a ziyaret

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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ali Çil, göreve başlamasının ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ali Çil, göreve başlamasının ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Mehmet Ali Çil, geçtiğimiz günlerde açılan Eskişehir Şubesi açılan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'na (EMŞAV) il başkanı olarak atandı. Mazbatasını aldıktan sonra çalışmalarına başlayan Çil, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Eskişehir'deki emniyet teşkilatı vazife malulü ve şehit aileleri hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapılırken, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından görüşme sonlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Eskişehir Ali Çil Yerel Politika Haberler

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