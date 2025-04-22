Emniyet ve Muhtarlık, Özel İhtiyaçlı Çocuğa Doğum Günü Sürprizi Düzenledi

Emniyet ve muhtarlıktan yürekleri ısıtan doğum günü sürprizi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde emniyet ve muhtarlık, özel ihtiyaçlı çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Ankara Sincan'ın Yenikent bölgesinde yürekleri ısıtan bir doğum günü kutlaması gerçekleşti. Sincan ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak, özel bir çocuğun doğum gününü kutlamak üzere bir araya geldi. Emniyet mensupları ve mahalle muhtarıyla birlikte organize edilen sürpriz doğum günü etkinliğinde, doğum günü pastası kesildi, çocuğa hediyeler verildi ve sevgi dolu anlar yaşandı.

Polis araçlarının sirenleriyle başlayan etkinlik, mahalledeki vatandaşların da dikkatini çekti. Kutlamaya katılanlar hem duygusal hem de neşeli anlar yaşarken, özel çocuğun büyük mutluluk yaşadığı görüldü.