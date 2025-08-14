Emniyet Müdürü Yılmaz, Başarılı LGS Öğrencilerini Ağırladı

Emniyet Müdürü Yılmaz, Başarılı LGS Öğrencilerini Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Liselere Geçiş Sınavı'nda yüksek başarı gösteren emniyet mensuplarının çocuklarını kabul ederek, onlara hediyeler takdim etti ve başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) yüksek başarı gösteren emniyet mensuplarının çocuklarını makamında ağırladı.

Gurur kaynağı olan başarılı öğrencileri tek tek tebrik eden İl Müdürü Yılmaz, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler takdim etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen kabulde, öğrencilerin gösterdiği azim ve gayretin örnek teşkil ettiğini belirten Yılmaz, "Bu başarılar hem ailelerini hem de bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin her alanda başarılı bireyler olarak yetişmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrenciler ve aileleri, kendilerine gösterilen ilgi ve destekten ötürü İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 harfli zincir marketlerde satılan dev et markası konkordato ilan etti

3 harfli zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.