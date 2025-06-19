Emniyet Müdürü Turanlı'dan Aydoğdu Mahallesi'ne Ziyaret

Emniyet Müdürü Turanlı'dan Aydoğdu Mahallesi'ne Ziyaret
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi ve güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması için toplumsal temasın önemine vurgu yaptı. Ziyaretin, şehrin gelecekteki polis hizmetleri açısından önemli başlangıç adımları taşıdığı belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Aydoğdu Mahallesi'ni ziyaret ederek Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretinde özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Turanlı, ailelerle sohbet etti, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Samimi anların yaşandığı ziyarette, vatandaşların günlük yaşamına dair sorunlar da doğrudan muhatabına iletildi.

Emniyet Müdürü Turanlı, toplumla birebir temas kurmanın hem güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırdığını hem de vatandaşların devlete olan güvenini pekiştirdiğini belirtti. Toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen bu tür ziyaretlerin devam edeceğini vurgulayan ve özellikle çocukların huzur içinde büyüyebileceği bir şehir için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Emniyet Müdürü Turanlı açıklamasının devamında, "Şehrin merkezindeki ana karakolu bir hizmet merkezi olarak yanlarına götüreceğiz. Dolayısıyla Aydoğdu mevcut haliyle de olsa daha iyi hizmet almak ve konforlu bir yaşama kavuşma yolunda başlangıç adımlarını atacak. Gelecekte şehrin üç karakolundan birinci merkez karakol olarak Aydoğdu Polis Merkezi, o bölgedeki gençlik merkezi gibi mahallenin çehresinde yeni bir kamusal hizmet merkezi olarak yerini alacak" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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