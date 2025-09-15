Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Kars'a veda etti.

Kars, köklü tarihi, zengin kültürü ve misafirperver insanlarıyla kendisinde derin izler bıraktığını ifade eden Mehmet Ömür Saka, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sakarya İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmem dolayısıyla Kars'a veda ediyorum. Kars İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığım süre zarfında, aziz milletimize ve serhat şehrimiz Kars'a hizmet etme onurunu yaşamış bulunmaktayım. Görev sürem boyunca, emniyet teşkilatımızın temel ilkeleri doğrultusunda; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden çalıştık" dedi.

Saka, "Bu süreçte, başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, basın mensuplarımıza ve her daim bizlere destek olan kıymetli Kars halkına teşekkürü bir borç bilirim. Sizlerin desteği, güveni ve iş birliği sayesinde mevcut huzur ve güven ortamını daha ileriye taşıma imkanı bulduk. Kars, köklü tarihi, zengin kültürü ve misafirperver insanlarıyla bizde derin izler bırakmıştır. Bu şehirde görev yapmış olmanın gururunu daima taşıyacağım. Görevimden ayrılırken, burada edindiğim dostlukları ve tecrübeleri ömrüm boyunca unutmayacağımı özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; görevleri başında fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.