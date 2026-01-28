Haberler

Ağrı Emniyet Müdürü Önder, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Güncelleme:
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, il merkezi ve ilçeleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Güvenlik, huzur ve kamu düzeni konularında vatandaşların görüşlerini dinledi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, il merkezi ile Hamur ve Doğubayazıt ilçelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretleri kapsamında çarşı ve sokakları gezen İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, esnafları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Önder, çay davetlerini geri çevirmeyerek vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

İl merkezi ve ilçelerde cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunan Önder, vatandaşlarla güvenlik, huzur ve kamu düzenine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, esnaf ve vatandaşlarla samimi diyaloglar kuruldu.

Ziyaret sırasında konuşan İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, emniyet teşkilatının toplumla iç içe olmasının önemine değinerek, "Bizler vatandaşımızın güvenliği ve huzuru için görev yapıyoruz. Bu görevi yerine getirirken sahada olmayı, vatandaşlarımızla birebir temas kurmayı önemsiyoruz. Esnafımız şehrimizin temel yapı taşlarından biridir. Sizlerin görüş ve taleplerini dinlemek, sorunları yerinde görmek bizlere yol gösteriyor. Emniyet teşkilatı olarak kapımız da gönlümüz de her zaman vatandaşlarımıza açıktır. Ağrı'nın her noktasında huzur ve güven ortamını daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."dedi.

Emniyet teşkilatının vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla görevini sürdürdüğünü belirten Önder, destek ve iş birliği için esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar da İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'e ziyaretleri ve ilgisi dolayısıyla teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
