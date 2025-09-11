Emniyet Müdürü Atamaları: Kadir Gökçe Bursa'ya Atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, mevcut Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ise Antalya'ya atanmıştır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel