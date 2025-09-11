Haberler

Emniyet Müdürü Atamaları: Kadir Gökçe Bursa'ya Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, mevcut Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ise Antalya'ya atanmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Emniyet Müdürü görevine atandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu Antalya İl Emniyet Müdürü görevine atanırken, Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Emniyet Müdürü görevine atandı.

