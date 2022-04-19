Emniyet Müdürü Artunay'dan Başkan Parmaksız'a veda ziyareti

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret ederek veda ziyaretinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde emekliliğe ayrılacak olan Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay veda ziyaretleri çerçevesinde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti. Başkan Parmaksız'a çeşitli konulardaki iş birlikleri ve destekleri için teşekkür eden Emniyet Müdürü Artunay, görev süresi boyunca Nevşehir'de güzel ve kalıcı dostluklar edindiğini, güzel hatıralarla ayrılacağını ifade etti. Bu kadim şehrin ve insanlarının her zaman hayatımda farklı ve anlamlı bir yeri olacaktır" dedi. Başkan Parmaksız ise İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'a Nevşehir'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Şehrin huzur ve güveni için canla başla çaba gösteren Emniyet teşkilatıyla her zaman uyumlu bir işbirliği içerisinde olduklarını ve bunda İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın çok büyük payı olduğunu kaydeden Başkan Parmaksız, bundan sonraki yaşantısında kendisine başarılar diledi.

Ziyarette Başkan Parmaksız, Emniyet Müdürü Artunay'a hediye takdiminde bulundu. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel