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Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İHA Adıyaman Bürosunu Ziyaret Etti

Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İHA Adıyaman Bürosunu Ziyaret Etti
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek basın ile emniyet arasındaki dostluğun önemini vurguladı ve İHA'nın başarılı çalışmalarını takdir etti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

Halkla her daim iç içe olan ve halkın sorun ile sıkıntılarını bizzat dinleyen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İHA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ve İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir tarafından karşılanan Emniyet Müdürü Karakuş, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden çalışma yürüttüklerini ve medyanın oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Emniyet ile basın mensupları arasındaki dostluğun öneminden bahseden İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İhlas Haber Ajansı'nın hem ülkemizde hem de Adıyaman'da oldukça başarılı haberlere imza attığını dile getirdi. İHA Çalışanlarına başarılar dileyen Müdür Karakuş, aynı zamanda basın mensuplarının sorun ve sıkıntılarını da dinledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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