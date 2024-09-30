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Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık ve Hırsızlık Uyarısı

Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık ve Hırsızlık Uyarısı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık, yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri telefon ve internet yoluyla dolandırıcılık, yankesicilik ve hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek, sosyal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla, bilgilendirici broşürler dağıtarak esnaf ve vatandaşları uyardı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler çarşı, pazar, piknik alanları, park ve bahçelerde vatandaşların "suç mağduru olmamaları için" bilgilendirme faaliyeti yapılarak broşür dağıttı. Daha güvenli yaşam alanı oluşturmak için bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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