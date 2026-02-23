Emirdağ'da Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması

Emirdağ'daki şehit yakınları, gaziler ve aileleri, Emirdağ Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Büyük Aile Sofraları' programında kapsamında iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akşam ezanın okunmasıyla hep birlikte dualar edilerek hep birlikte oruçlar açıldı. Daha sonra iftar programında konuşan Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, "Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten memnunluk duyduk. Vatanın huzur ve güvenliğinin şehitlerin ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde mümkün olmuştur. Şehit ve gazilere duyulan minnet asla ödenemeyecektir. Bu fedakarlıkların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması en önemli görevdir. Kaymakamlık olarak; şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve vatan sevgisi içinde olacağız ve olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve huzur dilerim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı