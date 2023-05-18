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Emirdağ'da 'Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor' projesi devam ediyor

Emirdağ'da 'Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor' projesi devam ediyor

Yerel Haberler

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Huzurevinde Afyonkarahisar Valiliği tarafından yaşlılar ve genç kuşaklar arasındaki etkileşimi kuvvetlendirmek amacıyla başlatılan "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" etkinliğine katılarak huzurevi sakinleri ve Merkez Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Huzurevinde Afyonkarahisar Valiliği tarafından yaşlılar ve genç kuşaklar arasındaki etkileşimi kuvvetlendirmek amacıyla başlatılan "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" etkinliğine katılarak huzurevi sakinleri ve Merkez Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Emirdağ Merkez Anaokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Bilici, yaşlılar ve minik öğrenciler ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Genç kuşakların ulu çınarlar ile bir araya gelerek onlarla vakit geçirmelerinin, etkinlikler yapmalarının ve onların tecrübelerinden faydalanmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Bilici, düzenlenen bu anlamlı etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Afyonkarahisar Valiliği Osman Bilici Yerel Haberler

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