Eminönü, Kurban Bayramı'nda Yerli ve Yabancı Turistlerle Doldudu

Eminönü, Kurban Bayramı'nda Yerli ve Yabancı Turistlerle Doldudu
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Kurban Bayramı'nın ikinci günü İstanbul'un turistik noktalarından Eminönü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Vapur iskeleleri çevresinde oluşan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'un turistik noktalarından Eminönü, Kurban Bayramı'nın ikinci günü yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Vapur iskeleleri ve çevresinde oluşan yoğunluk dronla havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar tarihi noktalardan Eminönü'nü tercih etti. Bayramın ikinci günü vatandaşlar Eminönü'ne gelerek sevdikleriyle vakit geçirdi. Vapur iskeleleri ve çevresinde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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