Emet'teki geneleksel yağmur duası yeterli yağış sebebi ile bu yıl şükür duası oldu

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de vatandaşlar geleneksel şükür duasında bir araya geldi.

Yeniceköy'de gerçekleştirilen program kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikram edildi. Köy camisinde öğle namazı öncesi mevlit okutuldu, öğle namazının ardından okunan hutbe ve kılınan 2 rekat istiska namazı sonrası Emet İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül tarafından dua edildi.

11 yıldır sürdürülen yağmur duasının bu yıl yeterli yağış nedeniyle şükür duası olarak gerçekleştirildiğini belirten Köy Muhtarı Akın Gürkan, "Hayırseverlerden toplanan yardımlarla programımıza katılan yaklaşık 2 bin kişiye düğün salonunda çorba, tas kebap, pilav ve tatlı ikram edildi. Ardından köy camimizde şükür duası yapıldı. Allah dualarımızı kabul etsin. Bu organizasyonda emeği geçen tertip komitesine, gençlerimize ve hayırsever halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

Herkes bu görüntüyü konuşuyor!
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten cinayet 13 yıl sonra çözüldü
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor

Ülkeyi sarsan 6.2'lik deprem! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor