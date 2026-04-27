Emet'teki geneleksel yağmur duası yeterli yağış sebebi ile bu yıl şükür duası oldu
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de vatandaşlar geleneksel şükür duasında bir araya geldi.
Yeniceköy'de gerçekleştirilen program kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikram edildi. Köy camisinde öğle namazı öncesi mevlit okutuldu, öğle namazının ardından okunan hutbe ve kılınan 2 rekat istiska namazı sonrası Emet İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül tarafından dua edildi.
11 yıldır sürdürülen yağmur duasının bu yıl yeterli yağış nedeniyle şükür duası olarak gerçekleştirildiğini belirten Köy Muhtarı Akın Gürkan, "Hayırseverlerden toplanan yardımlarla programımıza katılan yaklaşık 2 bin kişiye düğün salonunda çorba, tas kebap, pilav ve tatlı ikram edildi. Ardından köy camimizde şükür duası yapıldı. Allah dualarımızı kabul etsin. Bu organizasyonda emeği geçen tertip komitesine, gençlerimize ve hayırsever halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA