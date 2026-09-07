Haberler

71 Yaşında Emekliliğe İsyan: 'Evde Oturmak İşkence' Deyip Dükkan Açtı

71 Yaşında Emekliliğe İsyan: 'Evde Oturmak İşkence' Deyip Dükkan Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da yaşayan 71 yaşındaki Ali Dayıoğlu, emekliliğin hayal ettiği gibi olmadığını belirterek, 70 yaşından sonra yeniden terzi dükkanı açtı. Çalışmanın ve toplumla iç içe olmanın bir nimet olduğunu söyleyen Dayıoğlu, para için değil, düzenli ve sosyal bir hayat için çalıştığını ifade etti.

Aydın'da yaşayan 71 yaşındaki Ali Dayıoğlu, emekliliğin hayal ettiği gibi bir şey olmadığını görünce 70 yaşından sonra yeniden dükkan açıp eski mesleğine geri döndü. Çalışmaya alışmış bir erkek için evde oturmanın kendisine göre bir ödül değil adeta işkence olduğunu belirten Dayıoğlu, "Dünya hayatında çalışmak, toplumla iç içe yaşamak bir nimetmiş. Bunu emekli olunca anladım" dedi.

Çalışma hayatının içinde olup emekliliği hayal eden pek çok erkeğin 'rahat ederim' hayali ile dört gözle beklediği emeklilik hayatının bazı erkekleri memnun etmediğini belirten Ali Dayıoğlu, evde hiçbir iş yapmadan yaşamanın kendisi için çalışmaktan daha zor geldiğini belirtti.

"Yeni hayata alışamayınca yeniden dükkan açıp çalışmaya başladı"

Yıllarca İzmir'de terzilik mesleğini icra edip emekli olduktan sonra hayalini kurduğu hayatı yaşamak için memleketi Aydın'a döndüğünü belirten Ali Dayıoğlu, hareketli bir hayata alışmış erkeklerin emeklilik dönemi için de kendilerine mutlaka bir uğraş bulmalarını tavsiye etti.

Aydın Umurlu'da 1955 yılında dünyaya gelen ve mesleğe 14 yaşlarında iken Umurlu'da terzi çırağı olarak başladığını kaydeden Ali Dayıoğlu, "İlkokula giderken, Umurlu'da Almanyalı Terzi Fevzi diye tanınan ustamın yanına çırak olarak mesleğe başladım. Daha sonra Aydın ve İzmir'de yıllarca terzilik yaptım. Emekli olup kısa süre öncesine kadar çalışmaya devam ettim. 'Artık çalışma hayatı yeter' deyip İzmir'den memleketim Aydın'a taşındım. Ancak kısa bir süre sonra çalışmadan yaşamanın çalışmaktan daha zor olduğunu fark edince 70 yaşından sonra dükkan açıp tekrar çalışmaya başladım. Para için değil düzenli ve sosyal bir hayat yaşamak için çalışıyorum. Şimdi daha sağlıklı, daha düzenli ve daha mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın ölümünde sevgilisi savcılıkta çark etti! Bomba itiraf
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...

"Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki..."
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart

Vay be Tedesco! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı

Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Sözleri yürek dağladı
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar