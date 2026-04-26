Emekliler Bilecik'ten Seslendi: "Sadaka Değil, Ödediğimiz Primin Güncel Karşılığını İstiyoruz"

Birleşik Emekliler Sendikası Bilecik İl Başkanı Mustafa Aksu, “Emekliler SGK'ya ödedikleri primleri bir bankada değerlendirmiş olsalardı, bugün en düşük emekli maaşı 20 bin değil, 40 bin lira olurdu. Biz emekliler sadaka değil, ödediğimiz primin güncel karşılığını istiyoruz" dedi.

Aksu, beraberindeki sendika üyesi emeklilerle birlikte Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Emeklilerin yeterli beslenemediğini, geçim ve barınma sıkıntısı yaşadığını belirten Aksu, emeklilerin feryadının siyasi iktidarın duymadığını söyledi.

Yıl başında emekli aylıklarına yüzde 12,19 zam yapıldığını ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Mart ayından itibaren tüketim ürünlerine gelen zamla emekliye verilen maaş artışı sıfırlanmış olup nisan ayında ise emekli maaşları eksiye düşmüş durumdadır. 2026 Nisan ayında elektrik ve doğal gaza gelen yüzde 25'lik zam, emeklinin yaşama tutunmasını mümkün kılmamakta, emekli gıdaya ulaşamamakta, emeklinin aldığı maaşın yarısı fatura giderlerini karşılamaktadır."

Biz emekliler, sorunlarımıza duyarsız kalan siyasi iktidara ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına taleplerimizi Bilecik'ten bir kez daha tekrarlıyoruz. Emekliler olarak geçinemiyoruz. 2026 Mayıs ayında ara zam istiyoruz. Siyasi iktidarın tabiriyle güncelleme istiyoruz.

Bir çağrı da Sağlık Bakanına yapıyoruz. Emeklinin küçülen maaşı sağlık hizmetlerinden faydalanırken maaştan kesilen muayene ve ilaç katkı payları, maaşlarımızda fazlasıyla bir yekün oluşturmaktadır. Öncellikle sağlık Bakanlığının bir düzenleme yaparak emekliden kesilen muayene ve ilaç katkı paylarını kaldırmasını ve emeklilere hastane randevularında öncelik tanımasını talep ediyoruz.

Siyasi İktidarın yönetimsel hatalarının sonucunda oluşan ekonomik krizin faturasını biz emekliler ödemek istemiyoruz. Emeklilerin yoksulluğunun sebebi olarak emeklilerin uzun yaşadığı ve çalışan her iki kişiye bir emekli düştüğü yalanını kabul etmiyoruz. Emekliler olarak maaşlarımızı, her çalışan iki kişiye bağlı olarak değil, 35-40 yıl SGK'ya ödediğimiz primlerimizin karşılığı olarak alıyoruz. Emekliler SGK'ya ödedikleri primleri bir bankada değerlendirmiş olsalardı, bugün en düşük emekli maaşı 20 bin değil, 40 bin lira olurdu. Bu nedenle biz emekliler sadaka değil, ödediğimiz primin güncel karşılığını istiyoruz."

Kaynak: ANKA
