Emekli Ziya Bayraktar, Karadeniz’in Sembolü Taka Teknelerini Yeniden Canlandırıyor

Emeklilik hayatını el sanatına adayan Ziya Bayraktar, Samsun'daki atölyesinde Karadeniz'in kültürel sembolü olan taka teknelerini yeniden canlandırıyor. Bayraktar hobi olarak başladığı minyatür tekne yapımında yıllık 10 bin adede yaklaşan üretim gerçekleştiriyor.

Emeğini ve sanatını Karadeniz'in dört bir yanına ulaştıran Ziya Bayraktar bu işe tamamen bir meşguliyet arayışıyla başlamış. Bayraktar, bu süreci şöyle anlatıyor:

"Emekli olmadan önce de yapıyordum. Evde hobi olarak başlamıştım. Farklı illerde bulunduk, sosyal ortamlar azdı. Öyle olunca evde mecbur bir şeylerle ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz."

Emekli olduktan sonra hobisini profesyonel bir işe dönüştürdüğünü söyleyen Bayraktar, bugün gelinen noktada yılda ortalama 8 ile 10 bin civarında tekne ürettiğini belirtiyor. Bu üretim rakamıyla adeta bir minyatür tekne fabrikası işletiyor.

"Para kazanmak önemli değil, stresini atıyorsun"

Sanatın kendisine manevi tatmin sağladığını belirten Bayraktar, "Para kazanmak hiç önemli değil. Hem şundan zevk alıyorsun; bir ürünü sen yapıyorsun, onu başka birinin alıp ona değer vermesi seni daha çok hoşnut ediyor. Tabii ki stresini atıyorsun. İnsan rahatlıyor, ferahlıyor" dedi.

Bayraktar'ın atölyesinde, boyutuna ve detayına göre yapımı iki gün ile bir ay arasında değişen 8-10 çeşit balıkçı takası ve taraftar temalı tekne modeli bulunuyor. Her geminin yapım süreci farklı bir emek gerektiriyor. Ürünlerini toptan vermenin yanı sıra, dükkanında perakende olarak satışa sunuyor.

"Hanıma dedim ki üst kat benim alt kat senin olsun"

Yoğun üretim temposunu ailesiyle kurduğu özel bir düzenle sürdüren Bayraktar, eşiyle yaptığı anlaşmayı ise gülerek anlatıyor:

"Hanıma biz dedik ki bu işi yapacağımız zaman biz bir dubleks ev alalım. Üst kat benim olsun, alt kat senin olsun. Öyle anlaştık yapacak bir şey yok. Ben alt kata karışmıyorum, o da üst kata karışmıyor. Üst katta atölyem var, alt katta evimiz var"

"8-10 bin civarında gemi yapıyorum"

Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok yere toptan satış yaptığını belirten Bayraktar, "Ortalama yılda hemen hemen her çeşit içinde olmak kaydıyla ortalama 8-10 bin civarında gemi yapıyorum. Allah boşta duranı sevmez. Biz de bu işlerin peşine koşturduk. Küçük teknelerimiz diyelim ki taraftar boylarından başlıyor. 100 liradan başlıyor. 250-300 liraya kadar devam ediyor. Balıkçı tekniklerinin en küçüğü 225 lira. En büyükleri 500 lira. Bunların üzerine ayrıca isim de yazdırabiliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN