Emekli Tümamiral Bağcıoğlu'ndan EMŞAV'a ziyaret

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 yıllık meslek hayatı geçiren ve 2021 yılında emekli olan Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. EMŞAV İl Başkanı Mehmet Ali Çil'i makamında ziyaret eden Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Samimi sohbet havasında gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR