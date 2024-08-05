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Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin Cenaze Töreni Düzenlendi

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Tanrıverdi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 79 yaşındaki Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi için bugün cenaze töreni düzenlendi. Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Uluslararası Savunma Danışmanlık, İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT) kurucusu Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi 79 yaşında kanser tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 4 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi için bugün Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, oğlu Melih Tanrıverdi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde konuşan oğlu Melih Tanrıverdi, "Ailesi olarak Adnan Tanrıverdi kimdi derseniz, bizim için çok müşfik babaydı bizim için. Babamız o kadar çok çalışırdı ki bizlere vasiyeti çalışın olmuştu. O kadar çok çalışırdı ki biz onu hafta sonları bile göremezdik. Bize herkes günde 8 saat çalışıyorsa siz 12 saat çalışın derdi ve kendisi de günde 18 saatten az çalışmazdı. 80 yaşına gelmiş olmasına rağmen çalışmayı hiçbir zaman bırakmadı. Bilgiye ve bilginin değerlendirilmesine çok önem verirdi. Bilgi, çalışma ve inanç ekseninde hayatını devam ettirmiş bir insandı. Kendisi sürekli milli iradenin ön plana çıkartılması, sivil inisiyatife önem veren ve bununla ilgili çalışmalar yürüten bir insandı" dedi.

Kılınan cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin cenazesi Eyüp Sultan Kabristanlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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