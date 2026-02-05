Haberler

Bakan Yerlikaya'dan merhum emekli polis Mehmet Ali Genç'e vefa

Bakan Yerlikaya'dan merhum emekli polis Mehmet Ali Genç'e vefa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta vefat eden emekli Polis Memuru Mehmet Ali Genç için taziye mesajı yayımladı. Genç'in ailesi, Bakan'a teşekkürlerini sundu.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden emekli Polis Memuru Mehmet Ali Genç için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayımladı. Genç'in ailesi ise mesaj dolayısıyla Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

1963 yılında Türk Polis Teşkilatında göreve başlayan ve uzun yıllar devlete hizmet eden emekli Polis Memuru Mehmet Ali Genç, geçtiğimiz hafta Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybetti. Merhum Genç'in vefatı, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşılan videoda da yer alan Mehmet Ali Genç için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya mesajında, "Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle paylaştığımız videoda; 1963 yılında o asil üniformayı giyip göreve başlamış, ömrünü devletine ve milletine adamış emekli Polis Memurumuz Mehmet Ali amcamızı geçen hafta kaybettik.

Merhum Mehmet Ali Genç amcamıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Merhumun eşi Ayşe Genç, yayımlanan taziye mesajı dolayısıyla İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "İçişleri Bakanımıza taziye mesajları için çok teşekkür ederim" dedi.

Oğlu emekli Polis Memuru Mesut Genç ise "Bakanımızın Emniyet Teşkilatının 180'inci yılı dolayısıyla paylaştığı video hepimizi gururlandırdı. Babam da bu gururu yaşadı. Vefatından sonra yayımlanan taziye mesajı da bizleri onurlandırdı. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kızı Fatma Kırıt da "Taziye mesajında bulunan bakanımıza teşekkür ederiz. Babamızın anısını yaşattığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Merhumun ailesi, taziye süresince kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost, meslektaş ve vatandaşlara da teşekkür etti.

Ömrünü vatana hizmetle geçiren emekli Polis Memuru Mehmet Ali Genç, geçtiğimiz hafta dualarla son yolculuğuna uğurlanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Yok artık Duran! Koca ülkeyi karıştırdı