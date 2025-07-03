Emekli Nazım Gökçe, İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor

Emekli Nazım Gökçe, İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yaşayan 62 yaşındaki Nazım Gökçe, emekli olduktan sonra sokaklardan topladığı kapaklarla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. Topladığı yaklaşık 2 milyon kapakla elde ettiği gelirle engellilere tekerlekli sandalye ve sokak hayvanlarına mama alıyor.

Bursa'da yaşayan 62 yaşındaki Nazım Gökçe, emekli olmasının ardından hayatını hayır işlerine adadı. 3 yılda sokak sokak gezerek yaklaşık 2 milyon kapak toplayan Gökçe, kapakları satarak elde ettiği gelirle ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Nazım Gökçe, emekli olduktan sonra hayatını hayır işlerine adadı. 2011 yılında fabrikada çalıştığı işinden emekli olmasının ardından sokak sokak gezerek çöplerde bulduğu kapakları toplamaya başlayan Gökçe, bunları geri dönüşüm merkezlerine sattı. Elde ettiği gelirin tamamını kimi zaman bir engelli için tekerlekli sandalye, kimi zaman sokak hayvanlarına mama için harcayan Gökçe, ihtiyaç dahilinde herkese yardım ederek sadece emekli maaşıyla geçindi. Öğrencilere de burs veren Gökçe, hayatına dokunduğu bazı öğrencilerin hayata atıldığını kaydetti.

"Zor hayat yaşadım, başkaları yaşamasın"

Hayatı boyunca zorluklar yaşadığını, başkalarının da bu sıkıntıları yaşaması için çabaladığını söyleyen Nazım Gökçe, "2 milyon civarı kapak topladım. Bu kapakları 3 senede topladım. Gönüllüler ve mahalle muhtarımızın destekleriyle bu kapakları toplayabiliyoruz. İsmini bilmediğim onlarca kişi bu kapakları toplamama yardım etti. Bazı sokaklara kapak toplama kutuları koyuyorum. Sağ olsunlar herkes bu konuda duyarlı. Engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için başladım. 1 senedir sokak hayvanlarına mama alabilmek için topluyorum. 15 yıldır her alanda kendi adıma yardım edebilmek için çaba gösterdim. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe yardım etmeye devam edeceğim. 2011 yılında emekli olduğumdan bu yana kendimi bu işe adadım. Zor bir hayat geçirdim. Artık başkalarının benim gibi zor bir hayatı olmasını istemiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı

Düşen uçağın enkazına ulaşıldı! Acı haberi Rize Valisi duyurdu
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı

Enkazın bulunduğu an! Uçaktaki kadın, ekibi görünce bu hareketi yaptı
Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

20 saattir yanıyor! Otoyol kapatıldı, mahalleler tahliye ediliyor
Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

Türkiye'de ilk oldu! İklim Kanunu, TBMM'de kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.