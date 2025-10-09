Emekli İmam Hatipler Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Buluştu

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Selendi ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında geçmiş yıllarda ilçede görev yapmış emekli imam hatipler, düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Selendi İlçe Müftülüğü tarafından özel bir etkinlik düzenlendi. İlçe Müftülüğü binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, ilçede farklı camilerde görev yaparak emekliye ayrılan imam hatiplerin yanı sıra halen görevde bulunan din görevlileri de katıldı. Eski günlerin konuşulduğu samimi buluşmada İlçe Müftüsü Derviş Makas, "Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sizler zor dönemlerde büyük fedakarlıklarla görev yaptınız. Yapmış olduğunuz hizmetleri unutmadık. Vefalı olmanın bir gereği olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Program sonunda Müftü Makas, emekli imam hatiplere çeşitli hediyeler takdim etti. Emekli din görevlileri de gösterilen vefadan dolayı Müftü Derviş Makas'a teşekkür ettiler. - MANİSA