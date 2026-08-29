Emekli Baş Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli baş polis, memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesinde resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da yaşayan emekli baş polis Şevki Akdemir (67), bir süredir mücadele ettiği hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Akdemir'in cenazesi memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'ne getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Şevki Akdemir, Tuapsalar Camisi'nde resmi tören düzenlendi. Öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Akdemir, mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı