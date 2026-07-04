Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli asker, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden emekli astsubay, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de ikamet eden harp okulu astsubay emeklisi Hamit Erdoğan (72) geçirdiği kalp krizi soncu vefat etti. Erdoğan için memleketi Sivas'ın Gürün İlçesi Yolgeçen köyünde cenaze resmi tören düzenlendi. İlçe protokolü ve yakınlarının katıldığı törende, Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu merasim mangasının omuzlarında taşındı. Tören sonrası İkindi namazının ardından köy camisinde cenaze namazı kılındı. Erdoğan namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı