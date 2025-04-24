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Emek Mahallesi'nde 14. Noter Hizmete Girdi

Emek Mahallesi'nde 14. Noter Hizmete Girdi
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Eskişehir Emek Mahallesi'nde uzun süredir beklenen 14. noter hizmete açıldı. Mahalle Muhtarı Sibel Akın, noter açılışını mahallenin en büyük eksikliklerinden birinin giderilmesi olarak değerlendirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir Emek Mahallesi'nde uzun süredir açılması beklenen 14'üncü noter hizmet vermeye başladığını duyuran Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emek Mahallesi'nde mutlu sona ulaşıldı, uzun yıllardır emek Mahallesi'nde beklenen noter hizmet vermeye başladı. Refik Saydam Caddesi'nde bulunan 14. noter aynı zamanda çevrede bulunan mahallelere de hizmet verecek.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Konuyla ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Sibel Akın, "Mahallemizin en büyük eksikliğinden biri olan noter sorununu da çözmüş olduk. Uzun uğraşlar sonucunda mahallemize 14. noter açılmış durumda hizmet vermeye başladı. Bu beni ve vatandaşları mutlu etti. Noterin açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Uzun yıllardır vatandaşlarımızın en çok istediği hizmetlerden biri noterdi. Sadece Emek Mahallesi'ne değil çevredeki bir çok maliye hizmet verecek. Bizler de bunun yıllarca mücadelesini verdik. Sadece mahallemizdeki vatandaşlara değil bu kapsamda yaklaşık 5

mahalleye hizmet vereceğiz. Öte yandan hem şehir merkezinde hem de Teksan bölgesinde bulunan noterlerin yoğunluğunu da bu şekilde azaltmış olacağız. Vatandaşlarımız daha az sürede işlemlerini gerçekleştirebilecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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