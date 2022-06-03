Elif Su'yu 1 dakikalık saygı duruşuyla andılar - Haberler

Elif Su'yu 1 dakikalık saygı duruşuyla andılar Pozantı Belediye Meclisi, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın vefat eden kızı Elif Su'yu 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak andı. Pozantı Belediye Meclisi, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın vefat eden kızı Elif Su'yu 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak andı. Haziran ayı olağan toplantısı öncesi Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı 11 yaşındaki Elif Su'nun hastalık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirten Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, üzüntüsünü ifade edip duygularını meclis üyeleriyle paylaştı. Daha sonra Başkan Çay'ın ricasıyla, saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi, Başkan Uludağ'ın acısı paylaşıldı. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilal Uludağ Pozantı Uludağ su Yerel Haberler

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