Haberler

Araban'ın 4 bin nüfuslu kırsal mahallesinden doğalgaz talebi

Araban'ın 4 bin nüfuslu kırsal mahallesinden doğalgaz talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Elif Mahallesi sakinleri, 4 bin 13 kişilik nüfuslarıyla doğalgaz hattı döşenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı 4 bin 13 nüfuslu kırsal Elif Mahallesi sakinleri, yetkililerinden doğalgaz talebinde bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 bin 13 kişilik nüfusu ile en büyük mahalle olan kırsal Elif Mahallesi'ndeki vatandaşlar, doğalgaz talebinde bulundu. Mahallelerine doğalgaz hattı döşenmesi için yetkililerine çağrıda bulunan mahalle sakinleri, doğalgaz isteklerinin çözüme kavuşturulmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, "Elif Mahalle, 4 bin 13 nüfusu ile Araban ilçesinin en büyük kırsal mahallesi. Mahallemizde yeterli abone sayısını karşılayacak haneye sahibiz. Bu nedenle en kısa zamanda doğalgaz hattı çekilmesi için yetkililerinden destek talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

AVM alevlere teslim oldu: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı