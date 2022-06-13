Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı - Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyde köpeğin kovalaması sonucu elektrik direğine çıkan ve daha sonra mahsur kalan kediyi, elektrik şirketindeki personel kurtardı. - Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyde köpeğin kovalaması sonucu elektrik direğine çıkan ve daha sonra mahsur kalan kediyi, elektrik şirketindeki personel kurtardı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Molaşakir köyünde köpeklerin kovaladığı bir kedi, kaçarak elektrik direğine çıktı. Kedinin direkte mahsur kaldığını gören yöre sakinleri, durumu elektrik şirketinin personeline bildirdi. Köye gelen ekipler, enerjiyi kestikten sonra elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtardı. O anlar da cep telefonu kamerasına kaydedildi. İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Yerel Karlıova Bingöl Yerel Haberler

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