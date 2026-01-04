Sabah namazı buluşmaları Elderesi'nde devam etti

Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları doğrultusunda düzenlenen sabah namazı buluşması, Elderesi Mahallesi Camii'nde İlçe Müftüsü Yahya Ofşin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda her hafta pazar günü farklı camilerde düzenlenen sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu gerçekleştirilen sabah namazı buluşması, Aydın'ın Çine ilçesi Elderesi Mahallesi Camii'nde İlçe Müftüsü Yahya Ofşin'in katılımıyla icra edildi. Program, sabah namazı öncesinde cami imam hatibi Remzi Öz tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kılınan sabah namazının ardından İlçe Müftüsü Yahya Ofşin tarafından vaaz ve irşat programı gerçekleştirildi. Yapılan duayla devam eden programda, cemaatle birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı. Sabah namazı buluşması, cemaatle birlikte yapılan ikramın ardından sona erdi. - AYDIN