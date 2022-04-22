Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi'nden 7 bin 500 kişi yararlandı

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane Belediyesi'nin 2021'in Kasım ayında hizmete açtığı Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi'nden bugüne kadar 7 bin 500 kişi yararlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi söz verdiği 53 proje arasında yer bulan Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, 2021 Kasım ayında İmrahor Caddesi üzerinde açılmıştı. İhtiyaç sahibi vatandaşların gıda, temizlik, giyim, bebek bakım, ayakkabı ve oyuncaktan oluşan yüzlerce çeşit ürüne ücretsiz şekilde sahip olduğu merkezden bugüne kadar 7 bin 500 kişi yararlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane'de kimseyi kimsesiz bırakmadıklarını ifade ederek; "Yardım merkezimizde para geçmiyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize, içerisinde puanların yüklendiği kartlardan dağıttık. Vatandaşlarımız dilediği ürünü alırken ödemeyi bu kartlarla yapıyor. Para yerine puanlarını kullanıyor. Bu puanlar her 2 ayda bir kartlara aynı şekilde yüklenmeye devam edecek" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel