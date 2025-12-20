Haberler

Elazığ'da 650 öğrenciye destek

Elazığ'da 650 öğrenciye destek
Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, ihtiyaç sahibi 650 öğrenciye hediye çeki dağıtarak, eğitim süreçlerinde karşılaştıkları temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oldu. Dernek Başkanı Onur Şahin, eğitimin önemine vurgu yaptı ve hayırseverlere teşekkür etti.

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 650 öğrenciye hediye çeki verdi.

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, ihtiyaç sahibi 650 öğrenciye yönelik hediye çeki dağıtımı gerçekleştirdi. Öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla yapılan destek, aileler tarafından takdirle karşılandı.

Dernek Başkanı Onur Şahin, yaptığı açıklamada eğitimin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "İmkanlarımız ölçüsünde öğrenci kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, hiçbir öğrencimizin eğitimden geri kalmamasıdır.Bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen hayırsever iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, rabbim hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Dağıtılan hediye çeklerinin öğrencilerin giyim, ve temel ihtiyaçlarında kullanılabileceği belirtildi. - ELAZIĞ

