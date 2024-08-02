Elazığlı şehit Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı dualarla anıldı

Elazığlı şehit Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek Bölgesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralanmış, hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Kıratlı için Kovancılar ilçesinde anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Kıratlı ve tüm şehitler için dua edildi. Programa, ilçe protokolü, ailesi ve vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ