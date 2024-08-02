Elazığlı şehit Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı dualarla anıldı
Elazığlı şehit Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın şehadetinin yıl dönümünde Kovancılar ilçesinde anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehit Kıratlı ve tüm şehitler için dua edildi. Programa ilçe protokolü, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Elazığlı şehit Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek Bölgesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralanmış, hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Kıratlı için Kovancılar ilçesinde anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Kıratlı ve tüm şehitler için dua edildi. Programa, ilçe protokolü, ailesi ve vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ