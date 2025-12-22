Haberler

Elazığ'da yetim ailelere yakacak yardımı

Elazığ'da yetim ailelere yakacak yardımı
Elazığ Yetimler Vakfı, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi yetim ailelere bir ton yakacak desteği sağladı. Hane başı 500 kilo kömür ve odun vererek, soğuk kış günlerinde bu ailelerin ısınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Elazığ Yetimler Vakfı, yetim çocuklar için çalışmalarını sürdürüyor. Yıl içerisinde kıyafet ve gıda desteği sunan vakıf, kış mevsimi öncesi belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, hane başı 500 kilo kömür ve 500 kilo odun olmak üzere toplam bir tonluk yakıt desteği sağladı.

Yetimler Vakfı Elazığ Şube Temsilcisi Yavuz Öner, "Dünya genelinde yetim ve muhtaçlara yönelik sürdürdüğümüz yardım çalışmalarımızı kış aylarının sert geçtiği Elazığ'da da devam ettiriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmayarak yetim ailelere odun ve kömür yardımında bulunduk. Zorlu kış şartlarında ısınma giderlerini karşılamakta güçlük çeken ailelerimizin yükünü hafifletmeyi amaçladık. Yetim yavrularımızın kışın soğuk odalarda değil, sıcak yuvalarda geçirmeleri için hayırseverlerimizin destekleri ile yola çıktı. Kömür torbaları ve odunlar sadece bir yakacak değil. Hayırseverlerimizin yetimlere uzattığı birer şefkat elidir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
