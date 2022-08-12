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Elazığ yerel haberi: Yeşim, maden işçilerine aşure ikram etti

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Elazığ yerel haberi: Yeşim, maden işçilerine aşure ikram etti

Elazığ yerel haberi | Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine bağlı Gelik İşletmesi'nde çalışan maden işçilerine muharrem ayı nedeniyle aşure ikram etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine bağlı Gelik İşletmesi'nde çalışan maden işçilerine muharrem ayı nedeniyle aşure ikram etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak, Gelik Baş Temsilcisi Aykut Köseler, 00.00-08.00 vardiyası, 08.00-16.00 vardiyası ve 16: 00-00: 00 vardiyasında çalışan maden işçilerine aşure ikram etti. İşçilerin muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyen GMİS Genel Başkanı Yeşil ve şube yöneticileri, Kuran-ı Kerim okuttu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, tüm madencilerin muharrem ayının bereket getirmesini diledi. Muharrem ayının paylaşmanın, dayanışmanın ön plana çıktığı bir ay olduğunu ifade eden Yeşil, "Muharrem ayı, tüm işçi kardeşlerimiz için hayırlara vesile olsun. Muharrem ayı bereket ayıdır. Bu ay paylaşmanın, dayanışmanın, birlik olmanın anlam kazandığını bir aydır. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek duamızı ederek aşuremizi ikram ettik. İşçi kardeşlerimizin bu muharrem ayında dualarının kabul olmasını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karataş Gelik Maden Yerel Haberler

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